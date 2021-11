FOTO − Calhanoglu nel post Turchia-Gibilterra: «Un’ultima spinta»

Calhanoglu ha vinto con la sua Turchia il match di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro Gibilterra per 6-0 (vedi report). Il centrocampista dell’Inter è fiducioso sul passaggio del turno

ANCORA UNO − Hakan Calhanoglu è impegnato con la propria Nazionale per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il centrocampista dell’Inter ha ottenuto un grande successo in Turchia-Gibilterra per 6-0 non riuscendo però a segnare nessuna rete. Il giocatore, comunque, è apparso fiducioso sui social sulla qualificazione della propria selezione verso i campionati del Mondo in Qatar. Il turco richiama i suoi ad un ultimo sforzo: «Figlio. Un’ultima spinta». Di seguito il post su Instagram.