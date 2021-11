FOTO – Sensi al lavoro ad Appiano Gentile con un obiettivo: Inter-Napoli

Sensi si allena ad Appiano Gentile per tornare al 100% della forma e rientrare nelle rotazioni di Inzaghi dopo la sosta per le nazionali (vedi articolo).

RITORNO – Stefano Sensi sta vivendo l’ennesima stagione complicata dal punto di vista degli infortuni. Il centrocampista dell’Inter in questa stagione ha collezionato solo sei spezzoni di gara, partendo titolare solo nella prima giornata di campionato contro il Genoa. Gli ultimi 10′ contro l’Udinese sono la sua ultima apparizione in nerazzurro. Durante questa sosta per le nazionali, il classe ’95 sta lavorando duramente ad Appiano Gentile con Simone Inzaghi per farsi trovare pronto alla ripresa della Serie A. Sperando che già dalla partita di San Siro contro il Napoli, per Sensi possa esserci un nuovo inizio all’Inter. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Stefano Sensi