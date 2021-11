Jovetic, l’ex Inter positivo al Covid-19: niente sfida con de Vrij e Dumfries

Jovetic è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo test effettuato. L’Hertha Berlino, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, comunica le condizioni dell’attaccante ex Inter.

CORONAVIRUS – Questa la nota ufficiale dell’Hertha Berlino sulle condizioni di Stevan Jovetic, ex attaccante dell’Inter: “Stevan Jovetic è risultato positivo al Covid-19 con la nazionale montenegrina. Ciò significa che il 32enne non potrà giocare nelle prossime partite contro Olanda e Turchia. Il nostro attaccante è privo di sintomi e attualmente isolato. Se il test sarà negativo dopo cinque giorni, c’è la possibilità che Jovetic torni direttamente ad allenarsi in squadra dopo un test cardiologico”. Il classe ’89 salterà quindi i prossimi impegni di Qualificazioni Mondiali con il Montenegro, tra cui la sfida con i nerazzurri Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

Fonte: herthabsc.com