Ligue 1, dopo lo stop per Coronavirus ora le decisioni: ecco i passaggi

Condividi questo articolo

La Ligue 1 da ieri non può più finire la stagione 2019-2020, per decisione del Governo come misura sul Coronavirus (vedi articolo). Per questo la LFP ha convocato un Consiglio d’Amministrazione, per definire le qualificazioni alle coppe europee e le retrocesse. Da capire anche se il PSG potrà vincere il campionato a tavolino.



STOP PER CORONAVIRUS – “Il Consiglio d’Amministrazione della LFP ha preso atto delle dichiarazioni del Primo Ministro Édouard Philippe. Come già definito dall’inizio di questa crisi sanitaria, la LFP seguirà in maniera rigida le decisioni del Governo e delle autorità sanitarie. Il Bureau si riunirà il 30 aprile per studiare le conseguenze sportive ed economiche delle misure annunciate dal Primo Ministro (la chiusura della Ligue 1, ndr). Questa riunione sarà seguita da un Consiglio d’Amministrazione che dovrà decidere formalmente sulla fine della stagione 2019-2020, e convocare una nuova Assemblea Generale della LFP”.

Fonte: LFP.fr