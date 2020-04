A Bojan Barcellona-Inter non è ancora passata: “AniVARsario”

Bojan è stato protagonista di Barcellona-Inter, di cui stasera sono andati in scena i dieci anni (vedi articolo). L’ex attaccante del Milan per un attimo sembrò aver fatto il 2-0 che qualificava i catalani alla finale di Champions League, poi annullato per un fallo di mano di Yaya Touré. Nella ricorrenza ha voluto polemizzare…

VOLEVI LA REMUNTADA? – Bojan Krkic dieci anni fa, quando si è giocata Barcellona-Inter, era una delle grandi promesse del calcio spagnolo. La sua carriera si è poi arenata, è passato anche in Serie A con Roma e Milan senza lasciare tracce. Ora gioca in MLS al Montréal Impact e sul suo account Twitter ha voluto far sapere a tutti di non aver ancora superato quell’eliminazione: “AniVARsario” il suo post, per ricordare il gol del 2-0 annullato. Evidentemente, però, Bojan si è dimenticato la vergognosa sceneggiata di Sergio Busquets che fece espellere Thiago Motta…