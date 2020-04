Beccalossi: “Lautaro Martinez? Dopo Ibrahimovic-Eto’o ci sta tutto! Inter…”

Beccalossi è intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”, soprattutto per salutare un amico ed ex compagno all’Inter come Zenga (vedi articolo). L’ex giocatore ha parlato anche del futuro di Lautaro Martinez, viste le voci sul Barcellona.

VENDIBILE – Evaristo Beccalossi va controcorrente: «Lautaro Martinez è un ottimo giocatore, però dopo l’esperienza che abbiamo avuto di Zlatan Ibrahimovic e Samuel Eto’o nel calcio ci sta tutto. Come giocatore a me piace tantissimo, però lui ha una clausola e sta a lui dire “Io voglio rimanere all’Inter e vincere con l’Inter”. Se arriva il Barcellona e paga ciao… Per il 70-80% hai accorciato la distanza della Juventus, però per andare a battagliare alla pari probabilmente due o tre investimenti importanti devi andare a farli».

IL PASSATO – Se Lautaro Martinez è il presente dell’Inter Walter Zenga è stato una certezza in porta per quasi quindici anni. Evaristo Beccalossi dialoga con l’allenatore del Cagliari e lo elogia: «Lui lo so che ha un sogno, di avere la possibilità di allenare l’Inter. Non l’ha mai avuta, secondo me la poteva averer se qualcuno gli aveva fiducia. Però l’unica volta che è arrivato all’Inter era con me a Inter Forever a Madrid: abbiamo fatto 2-2, questo se lo ricorda. Abbiamo fatto una bella coppia in panchina, poi c’è un aneddoto: volevamo togliere David Suazo e mettere Lampros Choutos. Zenga mi fa: “Ma Choutos ha mai giocato?” Ecco no, abbiamo messo Choutos e abbiamo pareggiato. I cinque simboli della storia dell’Inter? Quelli del Triplete. Ma come fai? Cominci da Luis Suarez, Mario Corso e Sandro Mazzola. Lothar Matthaus, Ronaldo, Giuseppe Bergomi, ci metto Zenga e Alessandro Altobelli… È difficile cinque, secondo me sono passati tantissimi campioni».