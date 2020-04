La Jupiler Pro League belga rinvia la scelta sul Coronavirus: niente stop?

La Jupiler Pro League in Belgio potrebbe non essere arrivata alla fine, nonostante la crisi da Coronavirus. Dopo che lo scorso 25 marzo (vedi articolo) si era deciso di raccomandare la chiusura anticipata del campionato ora arriva il rinvio della riunione in cui sarà discussa la misura. Possibile un dietrofront a seguito delle parole dell’UEFA?

RINVIO IN JUPILER PRO LEAGUE – “A seguito della raccomandazione emessa dal Consiglio d’Amministrazione lo scorso 25 marzo, e per comunicare con tutti i club sulla crisi sanitaria causata dal Coronavirus e le sue conseguenze, l’Assemblea Generale è convocata per venerdì 24 aprile.

La problematica delle licenze potrebbe portare quest’assemblea a proseguire le sue attività oltre il 10 maggio.

I membri del gruppo di lavoro designati dal Consiglio d’Amministrazione non commenteranno l’avanzamento dei lavori fino all’Assemblea Generale”.

Fonte: Sport.be