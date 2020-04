Il calcio non riparte in Belgio: Jupiler Pro League, Club Brugge campione

La Jupiler Pro League in Belgio è il primo dei campionati europei che decide di non ripartire. La classifica attuale sarebbe quindi quella definitiva, con il Club Brugge campione avendo quindici punti di vantaggio sulla seconda (niente ultima giornata e play-off). Si attende la ratifica dell’Assemblea Generale.



STOP IN BELGIO – “Il Consiglio d’Amministrazione della Jupiler Pro League si è riunito oggi in videoconferenza. Il punto più importante all’ordine del giorno era, ovviamente, il problema del proseguimento della competizione a seguito della crisi data dal Coronavirus. La situazione attuale, molto precaria, dove si trova il Belgio ha come conseguenza che lo sport non è e non può essere considerato come una priorità, per quanto possa essere divertente e rilassante. Per questo motivo, è raccomandazione del Consiglio d’Amministrazione verso l’Assemblea Generale di non riprendere la Jupiler Pro League, tenendo conto della salute pubblica e dei desideri della maggior parte dei club.

Il Consiglio d’Amministrazione ha preso atto delle raccomandazioni del dottor Van Ranst e delle autorità, secondo le quali è molto improbabile che delle partite a porte aperte si possano giocare prima del 30 giugno. La situazione attuale non ci consente di sapere se e quando si potranno riprendere gli allenamenti collettivi. In aggiunta, una ripresa della Jupiler Pro League non potrebbe escludere rischi per la salute dei giocatori, dei dipendenti e di tutte le persone che lavorano nell’organizzazione delle partite e nel servizio d’ordine. L’eventuale contagio di uno o più giocatori rischierebbe di influenzare lo sviluppo sportivo del torneo in maniera inaccettabile.

Anche se le partite a porte chiuse sarebbero possibili, in linea teorica, è da evitare la pressione supplementare che comporterebbe una loro organizzazione per sanità e forze dell’ordine. In più, le decisioni delle autorità locali minacciano di rendere impossibile lo svolgimento simultaneo delle giornate di Jupiler Pro League. Il Consiglio d’Amministrazione ha deciso all’unanimità che non sarebbe auspicabile, a prescindere dagli scenari, proseguire il torneo oltre il 30 giugno. A seguito di questi elementi, la richiesta è non riprendere il campionato e accettare l’attuale classifica della Jupiler Pro League come finale, fatte salve le decisioni della Commissione delle Licenze.

Un gruppo di lavoro appena istituito esaminerà i problemi sportivi per il calcio in Belgio e le implicazioni finanziarie della decisione. La possibilità di giocare la finale della Croky Cup e la finale di ritorno della Proximus League saranno parte dei temi trattati. L’Assemblea Generale sarà convocata il 15 aprile”.

JUPILER PRO LEAGUE – CLASSIFICA



Club Brugge 70 (campione)

Gent 55

Charleroi 54

Antwerp 53

Standard Liegi 49

Mechelen 44

Genk 44

Anderlecht 43

Zulte Waregem 36

Mouscron 36

Kortrijk 33

Sint-Truiden 33

Eupen 30

Cercle Brugge 23

Oostende 22

Waasland-Beveren 20

Fonte: Sport.be