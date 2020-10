Covid-19, casi in aumento in Serie A: la...

Covid-19, casi in aumento in Serie A: la possibile “soluzione” in arrivo

Coronavirus Covid-19

Aumentano i contagi da Covid-19 in Italia (QUI il bollettino odierno) e in Serie A con altri due giocatori dell’Inter positivi. La Lega Serie A e la FIGC corrono quindi ai ripari. Ecco come secondo “Tutto Mercato Web”

CAMBIO? – “Si va verso l’allargamento delle liste per le squadre di Serie A e Serie B a 30 calciatori. Una proposta al vaglio degli organi competenti, la sensazione è che si vada in questa direzione. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, da verificare se questa iniziativa possa essere assunta dalla Federazione oppure se occorra una norma internazionale”.