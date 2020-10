Lukaku, ufficiale niente Belgio-Costa d’Avorio. Gioia Vanheusden

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Niente Belgio-Costa d’Avorio per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter non sarà infatti protagonista del match amichevole in programma a Bruxelles questa sera alle 20.45

SCELTE – Romelu Lukaku non giocherà Belgio-Costa d’Avorio. L’attaccante nerazzurro non è nell’undici titolare e neanche in panchina. C’è però dal primo minuto Zinho Vanheusden. Il giovane difensore classe 1999 scuola Inter e ora allo Standard Liegi farà così il suo esordio in Nazionale maggiore. Ricordiamo che i nerazzurri hanno un diritto di riacquisto sul centrale belga.