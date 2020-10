Inter, non solo Bastoni e Skriniar: salgono a 4 i positivi al Covid-19

Inter-Fiorentina

L’Inter deve fare i conti con il Covid-19. Nelle ultime ore è salito a quattro il numero di giocatori positivi. A darne la notizia è l’emittente “Sky Sport”

TAMPONI POSITIVI – Altri problemi legati al Covid-19 in casa nerazzurra. Dopo le positività dei difensori Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, è di pochi minuti fa quella di due centrocampisti. Si tratta di Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan, in questo caso presenti ad Appiano Gentile e non in nazionale. Attesi aggiornamenti, magari direttamente dall’Inter, a breve.