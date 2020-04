Coronavirus, la Turchia vuole finire la stagione: la Super Lig sta con l’UEFA

Condividi questo articolo

La Turchia, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, sottoscrive quanto definito dall’UEFA. La Super Lig, il principale campionato del paese, dovrebbe essere portata a termine: ecco il piano per la ripresa e la data. Di seguito il comunicato della TFF, la federazione, che si allinea all’UEFA.



CORONAVIRUS DA SUPERARE – “Tutti gli sforzi della TFF sono per finire la stagione 2019-2020 della Super Lig e dei campionati in Turchia, in coordinamento con il Ministero della gioventù e dello sport, senza compromettere la priorità della nostra vita umana e in linea con le raccomandazioni del nostro comitato scientifico. L’UEFA, nell’incontro di mercoledì con le leghe, va in questa direzione. Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, il presidente dell’ECA Andrea Agnelli e il presidente dell’European Leagues Lars-Christer Olsson hanno sottolineato l’importanza e la priorità del completamento della stagione, non importa quanto tardi, nella lettera congiunta condivisa ieri sera (vedi articolo). In questo contesto, il Consiglio d’Amministrazione della TFF valuterà le condizioni nella prima settimana di maggio, in una nuova riunione. Le scelte saranno in linea con le raccomandazioni del comitato scientifico, il coordinamento del Ministero della gioventù e dello sport e le opinioni dell’UEFA. La Super Lig dovrebbe poter riprendere all’inizio di giugno al più presto. Sono pronti anche dieci scenari, piani e programmi alternativi”.

Fonte: TFF.org