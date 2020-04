Coronavirus, Premier League riparte a metÃ  giugno? Nuova ipotesi

Coronavirus, Premier League riparte a metà giugno? Nuova ipotesi

Non solo la Serie A: tutti i campionati fermi per Coronavirus stanno ragionando su quanto ripartire. Stando a quando riportato da ANSA, l’ipotesi più probabili per la Premier League è giocare da metà giugno

IPOTESI – Quando riprendere a giocare dopo l’emergenza Coronavirus? Tutti ne stanno discutendo: Serie A, UEFA ma non solo. I club della Premier League si sono ritrovati in video conferenza per discutere della ripartenza. L’ipotesi più probabile è tornare a giocare da metà giugno, concludendo in questo modo il campionato a fine luglio. Il governo ha infatti da poco prolungato il lockdown per almeno tre settimane: la preparazione non potrà dunque iniziare prima di metà maggio. Nella migliore delle ipotesi.

