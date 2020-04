VIDEO – Serie A, i 5 migliori gol di centrocampisti: Brozovic e Inter in corsa

Condividi questo articolo

Sul profilo Twitter della Serie A è stato pubblicato il video con i 5 migliori gol realizzati in questo campionato da parte dei centrocampisti. Sono presenti due giocatori di proprietà dell’Inter: Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan, legato ancora ai nerazzurri

TOP 5 – Il calcio giocato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. E non è ancora chiaro se e quando ripartirà. Quello che è successo fino all’interruzione del campionato però non si cancella. Ed è bene non dimenticarlo. L’account della Serie A ha pubblicato su Twitter il video con i 5 migliori gol realizzati da centrocampisti in questa stagione. Sono presenti due giocatori di proprietà dell’Inter: Marcelo Brozovic e Radja Nainngolan, a segno ovviamente però con la maglia del Cagliari. La rete del croato è quella realizzata alla prima giornata di campionato contro il Lecce: si tratta del primo gol nerazzurro della stagione. Il belga si è reso protagonista di un splendida rete sotto l’incrocio dei pali con un potente destro dalla trequarti alla Sardegna Arena contro la SPAL. Presenti anche Fabian Ruiz del Napoli, Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.