Coronavirus, dal Palmeiras toccante messaggio di supporto all’Italia

L’Italia, purtroppo, è appena diventata il paese col maggior numero di decessi legati al Coronavirus (vedi articolo). Il Palmeiras, società da sempre con anima italiana (è stato fondato da immigranti italiani col nome di Palestra Italia), ha pubblicato un toccante messaggio di supporto tramite il suo account ufficiale Twitter.

VICINANZA PER IL CORONAVIRUS – “Amata Italia, sono passati oltre cento anni dalla nostra partenza, quando la Prima Guerra Mondiale, la miseria, la fame e la povertà cambiarono i nostri destini all’inizio del ventesimo secolo. Con dolore e lontananza attraversammo l’Atlantico per trasferirci in America.

Qui abbiamo piantato le nostre radici in tutti i campi. Con sudore, lavoro, forza e resilienza sono stati i tuoi figli immigranti qui a Sao Paulo, nel 1918, che hanno combattuto la pandemia dell’influenza spagnola che devastò il mondo. Ricorda i tempi nebulosi che stiamo vivendo. Superammo assieme questo problema sociale, per tornare più forti.

Passarono gli anni, con glorie sociali e sportive, quando la Seconda Guerra Mondiale ci riportò nuovamente nel caos, nella paura e nella distruzione.

Abbiamo avuto la forza, una volta di più, per superare questo momento oscuro, reinventarci e guardare avanti. Sembra essere questo il nostro destino: risorgere sempre e ancora più forti.

Quando gioca il Palmeiras, gioca la bella e leggendaria Italia. Con orgoglio abbiamo mostrato il nostro cuore nei nostri simboli. Era la nostra premessa nei primi tempi della nostra esistenza. Oggi, chiediamo la possibilità di ribadire questa idea: quando si ferisce l’Italia in qualche modo, raggiunge anche il Palmeiras e la sua gente!

Oggi, figli distanti dal Sud America, soffriamo e piangiamo per vedere la nostra patria madre collassare, assieme a tutto il mondo.

Fra le tante precauzioni di questo momento delicato per tutta l’umanità, è nostro dovere accogliere i parenti e gli amici più vecchi e vulnerabili con altruismo e fraternità, come i nostri padri e nonni.

Il Palmeiras, eterno Palestra Italia, dal profondo della sua anima dice: siamo con voi fratelli italiani. FORZA”.