Jeda: “Allenamenti? Non decide Lotito! Decreto Governo per tutti”

In Serie A è scontro sul tema allenamenti, dopo che Lotito ha fissato la ripresa per la Lazio a lunedì. Jeda, in collegamento per “Sportitalia Mercato”, fa notare come non dovrebbero essere le società a decidere quando riprendere.



STOP UNIFORME – Secondo Jeda, vista l’emergenza Coronavirus, in Serie A si dovrebbe ripartire tutti allo stesso momento: «Quello che le società devono capire è che comunque c’è un decreto del Governo, che deve valere per tutti. Non ci dev’essere un decreto per le persone normali e uno per il mondo del calcio: o si fa per tutti oppure per nessuno. Non è Claudio Lotito che deve decidere quando far ripartire gli allenamenti, è il Governo che deve dare il via libera. Altrimenti torniamo al problema che uno vuole uscire per andare a correre, e questo porta confusione. Una legge, e una regola, se si deve rispettare è per tutti».