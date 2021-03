Coronavirus, lo Spezia comunica un altro giocatore positivo

Continuano i casi di Covid-19 nelle squadre della Serie A italiana. Lo Spezia Calcio ha comunicato la positività di Juan Manuel Ramos che si aggiunge a quella di Nahuel Estevez rilevata qualche giorno fa

Il Covid-19 continua a colpire le squadre di calcio della Serie A. Oltre all’Inter anche nello Spezia ci sono già due casi positivi. Qualche giorno fa era stata comunicata dal club ligure la positività di Nahuel Estevez (leggi qui), pochi minuti fa lo Spezia ha comunicato anche la positività di Juan Manuel Ramos rilevata in seguito al ciclo di tamponi di controllo. Il difensore è asintomatico ed è in isolamento come previsto dai protocolli

fonte: acspezia.com