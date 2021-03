Tecca: «Nazionali in pressione sull’Inter? Fuori dal mondo, prima la salute»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha commentato le notizie di queste ultime ore secondo cui diverse nazionali sarebbero in pressing sull’Inter per avere comunque i nazionali nonostante lo stop imposto dall’ATS in seguito al focolaio Covid scoppiato all’interno della squadra nerazzurra

FUORI DAL MONDO – Tecca critica duramente le nazionali che vorrebbero comunque i giocatori dell’Inter nonostante lo stop imposto dall’ATS di Milano: «A me sembra fuori dal mondo che si parli di viaggi e partite per giocatori che sono stati a contatto con dei positivi. Prima viene la salute, il resto è in secondo piano. Le nazionali possono chiamare, ma poi si dovranno arrendere. Non ha senso questo insistere quando c’è di mezzo la salute delle persone. Sembra una visione di chi vive fuori dal mondo»