Coronavirus, Nauhel Estevez dello Spezia è risultato positivo

Un nuovo positivo al Coronavirus in un club di Serie A. Lo Spezia Calcio ha comunicato pochi minuti fa che il centrocampista argentino Nahuel Estevez è risultato positivo dopo un ciclo di tamponi di controllo effettuato dal club ligure. Il giocatore è del tutto asintomatico ed è già stato posto in isolamento come previsto dai protocolli sanitari.

fonte: acspezia.com

