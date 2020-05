Coronavirus, Italia e quarantena: dati stabili. Serie A, Gravina e le 2 novità

Coronavirus, Italia e quarantena: i dati di oggi (qui il bollettino) si confermano sulla scia degli ultimi giorni, ma purtroppo i decessi tornano sopra quota 200. La Serie A continua a ragionare su tempi e soprattutto modalità della ripresa: Gravina traccia la via

Coronavirus, Italia e quarantena: dati stazionari, ma troppi morti

Nel consueto bollettino del tardo pomeriggio, il trend degli ultimi giorni nel nostro Paese sembra consolidarsi sempre più. In particolare, sono sempre meno i nuovi positivi: oggi 789, di cui la maggioranza in Lombardia e secondariamente in Piemonte. Più alto il dato del Lazio rispetto agli ultimi giorni, ma anche per casi non registrati in precedenza. Per il secondo giorno consecutivo, purtroppo i decessi sono sopra i 200 (oggi 242). Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva.

Coronavirus: Serie A al bivio, Gravina chiarisce. Tempo di decidere

Passano i giorni, le settimane, ma ancora non è chiaro il futuro della Serie A. Continuano i colloqui tra le parti in causa, con tutte le attenzioni (o quasi) focalizzate sul protocollo sanitario. Il 18 maggio intanto si avvicina con la volontà di riprendere gli allenamenti collettivi, tappa fondamentale per capire il destino della stagione. Intanto Gravina (qui le dichiarazioni) ha rilanciato, o meglio non accantonato, l’idea playoff: spiragli di un campionato che deve terminare nelle migliori condizioni possibili.