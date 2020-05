Gravina: “Serie A, lavoriamo a migliorie protocollo! Playoff non accantonati”

Condividi questo articolo

Gravina è ospite di “Rai Sport”, per lo speciale dei 110 anni della FIGC. Il presidente della FIGC ha parlato della situazione legata alla possibile ripresa della Serie A

SERIE A IN BILICO – Di seguito le parole di Gabriele Gravina: «Stiamo affrontando il tema quarantena per evitare che un positivo blocchi la ripartenza. Lavoriamo a migliorie del protocollo, ma è difficile trovare strutture ricettive per le squadre. Responsabilità penale dei medici? Varrà solo per dolo o colpa grave. Playoff? Non sono accantonati, dobbiamo essere pronti a qualunque evento. Esiste la possibilità, attraverso la programmazione deliberata dalla Lega Serie A fissando la partenza al 13 giugno. Metteremo sul piatto della bilancia anche il ricorso a una modalità diversa per la chiusura del campionato 2019/2020».