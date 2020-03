Coronavirus, Fellaini positivo in Cina: primo caso in Chinese Super League

Il Coronavirus in Cina sembra aver superato la sua fase più critica, con ancora pochi nuovi contagi giornalieri anche se non interni. Uno di questi riguarda Fellaini, centrocampista belga ex Everton e Manchester United ora allo Shandong Luneng: si tratta del il primo caso nella Chinese Super League.

ANNUNCIO E MESSAGGIO – Marouane Fellaini, centrocampista dello Shandong Luneng, comunica la sua positività via Twitter: “Cari amici, ho fatto il test per il Coronavirus e il mio risultato è positivo. Ringrazio i tifosi, lo staff medico e il club per la loro attenzione. Seguirò i trattamenti e spero di poter tornare a giocare quanto prima. Per favore state tutti al sicuro”.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020