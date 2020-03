Coronavirus, Juventus: esito dei tamponi su giocatori e dipendenti. I positivi

La Juventus avrebbe completato i test su giocatori e dipendenti: l’esito degli stessi sarebbe negativo per tutti, tranne Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala

RISULTATI – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, sono giunti gli esiti di tutti i tamponi effettuati su giocatori e altri dipendenti della Juventus, in tutto 121, in isolamento per riscontrare l’eventuale positività al Coronavirus. Gli unici contagiati restano Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. I giocatori e i dipendenti bianconeri resteranno comunque in isolamento, condizione in cui si trovano dall’11 marzo, giornata in cui era stata comunicata la positività del difensore.