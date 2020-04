Coronavirus, emergenza massima in Spagna: oltre 100.000 contagi

Condividi questo articolo

L’emergenza Coronavirus sta colpendo duramente anche la Spagna: superati i 100.000 contagi, oltre 7.000 nuovi casi e più di 800 deceduti in un giorno. Ecco gli ultimi aggiornamenti, come riportato da “Sky Tg 24”

I NUMERI – Massima allerta in Spagna per l’emergenza Coronavirus. Il ministero della salute ha aggiornato i dati relativi alla pandemia: i 7.719 nuovi contagi in 24 ore hanno portato il bilancio totale dei positivi a 102.136. Il totale dei decessi è di 9.053, con 849 nuovi deceduti in un solo giorno.