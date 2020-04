Icardi, voglia di Milano: Milan difficile, pendolare alla Juventus? – SM

Condividi questo articolo

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter vuole tornare in Italia e a Milano: l’ipotesi Milan, sfiorata la scorsa estate, è difficile. Futuro da pendolare alla Juventus?

INTRIGO – Mauro Icardi vuole tornare in Italia e ha voglia di vivere a Milano. Ma il futuro dell’argentino è un rebus lontano dall’essere risolto. Il Psg ha un diritto di riscatto che difficilmente verrà esercitato, soprattutto se sulla panchina dei francesi resterà Tuchel. Ma l’attaccante potrebbe diventare una pedina di scambio: l’Inter aspetta l’evoluzione. Wanda Nara ha detto che il giocatore vuole rimanere a Milano: il Milan ci ha provato la scorsa estate proponendo uno scambio con Piatek, non gradito dall’allora tecnico Giampaolo. L’ipotesi rossonera è difficile: più facile che al tavolo si sieda la Juventus. Per i bianconeri le strade sono due: passare da Parigi o trattare con l’Inter, che non si opporrebbe più categoricamente come la scorsa estate. Icardi pendolare da Milano a Torino?

Fonte: Sportmediaset.