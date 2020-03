Coronavirus, bollettino 22 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia. Le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in conferenza stampa da Roma

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 22 marzo 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «Oggi registriamo 952 guariti in più, numero che porta il totale delle persone guarite a 7.024. L’incremento delle persone attualmente positive è di 3.957, il totale è 46.638. Di queste, 23.783 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. 3.000 in terapia intensiva, pari al 6% del totale. Purtroppo anche oggi registriamo un numero di deceduti di 651 persone. I numeri di oggi sono dei numeri minori rispetto ai numeri che abbiamo dato ieri, in controtendenza. Mi auguro che questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia. Tenere le misure che sono state adottate, rispettare le indicazioni che sono state date anche nei provvedimenti del governo». Di seguito il bollettino.