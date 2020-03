Tokyo 2020, no alla cancellazione: ipotesi rinvio. Nuova deadline – BBC

Ci saranno le Olimpiadi di Tokyo? La rassegna olimpica è in programma è in programma dal 24 luglio al 9 agosto, ma con l’emergenza Coronavirus c’è il rischio che possa slittare o saltare

DECISIONE – Secondo quanto riportato da Dan Roan della BBC, “il CIO si è fissato una scadenza di altre 4 settimane per prendere in considerazione un rinvio di Tokyo 2020. Si è tenuta oggi pomeriggio una riunione del comitato esecutivo ed ha escluso una cancellazione”.

TOKYO 2020 update:

The IOC has given itself a deadline of 4 more weeks to consider a postponement of Tokyo 2020.

It held an Executive Board meeting this afternoon & ruled out a cancellation.

Comes amid mounting criticism of its stance by athletes & national Olympic committees.

— Dan Roan (@danroan) March 22, 2020