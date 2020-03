Coronavirus, bollettino 15 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Condividi questo articolo

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus. Le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in conferenza stampa da Roma

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Così Angelo Borrelli: «Attualmente il totale dei positivi è 20.603. Di questi, 9.268 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. 1.672 sono in terapia intensiva, rimane ferma la percentuale del 10%. Purtroppo oggi abbiamo registrato un numero di nuovi deceduti di 368. Per quanto riguarda l’attività della centrale remota di soccorso sanitario, oggi sono stati disposti ulteriori sei trasferimenti rispetto a ieri. Il totale complessivo dei pazienti trasferiti dalla Lombardia verso altre regioni è di 40. Per quanto riguarda le forze in campo, oggi registriamo 3.385 volontari a cui si sommano le forze di polizia, armate, i colleghi del dipartimento e sanitari». I guariti sono 369, per un totale di 2.335. Il totale dei deceduti, invece, ammonta a 1.809. Di seguito il bollettino.