Teotino: “Playoff Serie A? Campionato deve finire con stesse regole”

Gianfranco Teotino, noto giornalista, è intervenuto a “90° Speciale” su “RAI 2”. Nel corso del suo intervento ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia e di come potrebbe continuare la Serie A

NO PLAYOFF – Questa l’opinione di Gianfranco Teotino: «Abbiamo visto un campionato molto combattuto e sarebbe un peccato non finirlo. Se così non fosse io sui playoff sono molto più cauto. Per me si deve concludere con le stesse regole con cui sono iniziati i vari tornei. Non trovo giusto cambire regole in corsa. Per me è più giusto non assegnarlo».