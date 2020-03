Commisso: “Fiorentina, in tutto dodici persone positive al...

Commisso: “Fiorentina, in tutto dodici persone positive al Coronavirus”

Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al podcast “Common Sense”, condotto dall’ex sindaco di New York Giuliani. Il patron viola ha segnalato il numero di casi nella società toscana, in aumento rispetto a quanto aveva fatto sapere la scorsa settimana (vedi articolo).

L’AGGIORNAMENTO – Rocco Commisso fa sapere come prosegue il monitoraggio delle condizioni nella sua società: «La squadra della Fiorentina ha avuto dodici persone positive al Coronavirus. Di queste sei sono o sono state in ospedale. I dati in Italia sono impressionanti: è un paese da oltre sessanta milioni di persone e c’è il 3% di proporzione fra morti e contagiati».