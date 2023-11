Zielinski-Marotta, contatto! La proposta per passare all’Inter – SM

Zielinski è in scadenza di contratto col Napoli e potrebbe non rinnovare, andando via a parametro zero a fine stagione. Come riporta Sport Mediaset, c’è stato un contatto fra Marotta e l’agente del centrocampista per valutare la possibilità di portarlo all’Inter.



PRIMA OFFERTA – Ormai il rapporto di Piotr Zielinski con il Napoli sembra essere arrivato ai titoli di coda. Il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra in grado di trovare un accordo rinnovare il contratto del centrocampista polacco e così per Sport Mediaset si è acceso un duello sul mercato tra le due squadre più in forma del campionato. Juventus e Inter si contendono il centrocampista azzurro. Lato bianconero, Cristiano Giuntoli vuole convincere Zielinski in virtù del recente scudetto vinto insieme al Napoli. Giuseppe Marotta, invece, ha contattato direttamente il procuratore del calciatore polacco offrendogli un contratto di quattro milioni di euro a stagione. Si prospetta una vera e propria asta fra Inter e Juventus per Zielinski, per il quale è stata smentita la questione di problemi cardiaci come sembrava ieri.