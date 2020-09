Esposito-SPAL, Zamuner conferma l’interesse. Il punto su Pirola – SI

Sebastiano Esposito Inter

Zamuner ha fatto il punto della situazione sul possibile ingaggio di Sebastiano Esposito. Il Direttore Sportivo della SPAL non ha negato la trattativa per l’attaccante, allontanando, invece, l’arrivo di Pirola. “Sportitalia” ha contattato telefonicamente il dirigente

TALENTO IN USCITA – Giorgio Zamuner ha confermato il possibile arrivo del giovane attaccante Sebastiano Esposito. Il dirigente, contattato brevemente per via telefonica, ha confermato il possibile arrivo del giovanissimo talento, per cui ora il suo club è in prima fila. Discorso differente per Lorenzo Pirola per cui Zamuner non ha confermato trattative in corso con l’Inter.