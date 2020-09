Serie A, la classifica aggiornata dopo la 1ª giornata: Verona-Roma cambia

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Sette partite su dieci per la prima giornata di Serie A, in attesa dei tre recuperi di mercoledì 30. Milan-Bologna 2-0, firmata Ibrahimovic (vedi articolo), ha chiuso la prima parte del turno ma la classifica sarà definita dal Giudice Sportivo: Verona-Roma domani dovrebbe avere il 3-0 a tavolino per il caso Diawara (vedi articolo).

Fiorentina-Torino 1-0 78′ Castrovilli

Verona-Roma 0-0

Parma-Napoli 0-2 63′ Mertens, 77′ L. Insigne

Genoa-Crotone 4-1 6′ Destro, 9′ Pandev, 28′ Rivière (C), 34′ Zappacosta, 75′ Pjaca

Sassuolo-Cagliari 1-1 77′ Simeone (C), 87′ Bourabia

Juventus-Sampdoria 3-0 13′ Kulusevski, 78′ Bonucci, 88′ Cristiano Ronaldo

Milan-Bologna 2-0 35′, 50′ rig. Ibrahimovic

Benevento-Inter mercoledì 30 settembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Udinese-Spezia mercoledì 30 settembre ore 18 – diretta TV Sky Sport

Lazio-Atalanta mercoledì 30 settembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

CLASSIFICA SERIE A



Genoa 3

Juventus 3

Milan 3

Napoli 3

Fiorentina 3

Cagliari 1

Sassuolo 1

Verona 1

Roma 1

Atalanta 0 *

Benevento 0 *

Inter 0 *

Lazio 0 *

Spezia 0 *

Udinese 0 *

Torino 0

Bologna 0

Parma 0

Crotone 0

Sampdoria 0

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

SECONDA GIORNATA SERIE A

Torino-Atalanta sabato 26 settembre ore 15

Cagliari-Lazio sabato 26 settembre ore 18

Sampdoria-Benevento sabato 26 settembre ore 18

Inter-Fiorentina sabato 26 settembre ore 20.45

Spezia-Sassuolo domenica 27 settembre ore 12.30

Napoli-Genoa domenica 27 settembre ore 15

Verona-Udinese domenica 27 settembre ore 15

Crotone-Milan domenica 27 settembre ore 18

Roma-Juventus domenica 27 settembre ore 20.45

Bologna-Parma lunedì 28 settembre ore 20.45