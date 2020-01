Young-Inter, ultimo ostacolo. Attesa Manchester United – Sky

Young del Manchester United è il primo obiettivo dell’Inter per la fascia sinistra. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un esterno visti i problemi fisici di Asamoah. Ecco le ultime

SITUAZIONE – «Per vedere Young all’Inter manca l’ok del Manchester United. I nerazzurri hanno fatto tutti i passi che dovevano con un giocatore che andrà in scadenza a giugno, ma i Red Devils vivono un momento non felicissimo della stagione e hanno bisogno di qualche giorno per mettere qualcuno dentro la rosa. Può giocare su entrambe le fasce ed è stato scelto per questo vista anche la sua esperienza». Queste le parole di Dario Massara a “Sky Sport 24”.