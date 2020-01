Castagne: “Inter, sfida difficile e importantissima. Atalanta fiduciosa”

Sabato alle 20.45 si giocherà Inter-Atalanta. Uno dei protagonisti di questa sfida sarà l’esterno dei bergamaschi Timothy Castagne, il quale oggi ha partecipato a un evento con i propri tifosi

PRONTI – «La partita di sabato sera in casa dell’Inter è difficile e importantissima, ma siamo fiduciosi dopo due 5-0 di fila. Giocare davanti al nostro pubblico ci dà una marcia in più, ma anche in trasferta scendiamo sempre in campo per fare risultato. C’è il campionato e dal mese prossimo penseremo anche alla Champions League col Valencia. Vediamo cosa possiamo fare». Queste le parole di Timothy Castagne in vista della sfida contro l’Inter.

