Dal ritiro dell’Olanda, Georginio Wijnaldum ha parlato del suo futuro, sospeso tra Liverpool e Barcellona (con l’Inter di retroguardia) cercando di fare chiarezza. Di seguito le sue dichiarazioni, ai microfoni della tv locale NOS

CONTESO – Tutti vogliono Georginio Wijnaldum. Il centrocampista del Liverpool, in scadenza a giugno prossimo, è conteso da tanti top club europei. Secondo la stampa inglese, il Barcellona è in vantaggio rispetto all’Inter (QUI per l’approfondimento). Molti ritengono che l’olandese sarebbe un colpo ideale per lo scacchiere di Antonio Conte (vedi articolo). Lui, nel frattempo, ha provato a fare chiarezza dal ritiro della sua nazionale, ai microfoni dell’emittente NOS: «Si parla sempre di queste cose, del mio futuro ma, come ho già detto in altre occasioni, non ci sono novità».

Fonte: Nos.nl