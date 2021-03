Wijnaldum-Inter, il Barcellona si tira indietro ma c’Ã¨ una cattiva notizia

Wijnaldum-Inter, il Barcellona si tira indietro ma c’è una cattiva notizia

Il Barcellona avrebbe deciso di tirarsi fuori dalla corsa per Georginio Wijnaldum, centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool, nel mirino anche dell’Inter

PASSO INDIETRO – Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona avrebbe deciso di mollare la pista Georginio Wijnaldum. Questa decisione sarebbe dovuta dalla buona risposta del giovane Ilaix Moriba. Quest’ultimo avrebbe soddisfatto molti dei requisiti dell’allenatore blaugrana, Ronald Koeman. Per questo motivo il club blaugrana vorrebbe dare la priorità ad altre posizioni in campo da rinforzare, come difesa e attacco.

RINNOVO – Stante questa decisione, il centrocampista, sulle cui tracce ci sarebbe anche l’Inter, vorrebbe ora negoziare il suo rinnovo con il Liverpool piuttosto che liberarsi a zero al termine di questa stagione. Una notizia che di certo non farà piacere alla società nerazzurra.

