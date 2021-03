Vidal, le tappe verso il rientro in campo: in un mese si gioca il futuro all’Inter

C’è una data ipotetica per il rientro in campo di Arturo Vidal, che si gioca il futuro all’Inter in un mese e mezzo di partite

CONVALESCENTE – Arturo Vidal è in una sorta di bolla. Sta recuperando rapidamente da un infortunio, ed è pronto a bucare l’involucro protettivo per giocarsi la permanenza all’Inter, nell’ultimo mese e mezzo di campionato. Il cileno è stato costretto ad operarsi al ginocchio non più tardi di dieci giorni fa. L’Inter ha battuto il Torino anche senza di lui, e in precedenza Antonio Conte si era già reso conto di poter prescindere dall’ex Bayern Monaco. Proprio per questo motivo, Vidal è cosciente che dal giorno in cui rimetterà piede in campo, in gare ufficiali, avrà gli occhi dell’Inter puntati addosso.

DUBBI – L’ex Juventus è stato voluto strenuamente da Conte, ma non ha mostrato la miglior versione di sé fino a questo punto. Il rendimento balbettante, unito ad un inaggio da quasi otto milioni netti, ha messo un grosso punto interrogativo sulla permanenza di Vidal a Milano. Tant’è che un paio di club stranieri si sono fatti avanti in questi giorni (QUI e QUI per sapere di chi si tratta). Ovviamente Vidal fa orecchie da mercante e lavora sodo per tornare a disposizione del suo tecnico.

ALL OR NOTHING – In tal senso, la pausa nazionali potrebbe dargli una mano e consentirgli un recupero senza pressioni. Al momento dell’operazione, si era ipotizzato un periodo di stop lungo circa un mese. Questa indicazione impone come data probabile per il ritorno in campo l’11 aprile, giorno della sfida a San Siro contro il Cagliari (ne avevamo parlato, in maniera più estesa, anche QUI). Ma per Vidal ogni pallone, più o meno da quando ha tolto le stampelle, pesa come un macigno per la sua permanenza in nerazzurro.