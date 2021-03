Wijnaldum, Inter distante: in Inghilterra sicuri del suo approdo in Spagna

Wijnaldum, esperto centrocampista olandese di proprietà del Liverpool, non ha rinnovato il suo contratto – in scadenza quest’anno – motivo per cui in estate sarà libero di cambiare squadra gratuitamente. Secondo quanto riportato da The Sunday Times, il club scelto dall’olandese è il Barcellona.

SCELTA FATTA – Wijnaldum, in scadenza con il Liverpool, nel corso degli ultimi mesi è stato accostato anche al mercato dell’Inter, con l’Amministratore Delegato nerazzurro, Beppe Marotta, con un fiuto particolare per i parametri zero e le occasioni del momento. La situazione economica mondiale dovuta alla pandemia di certo non ha aiutato la situazione, così come la volontà del calciatore che, secondo quanto riportato da The Sunday Times, avrebbe scelto il Barcellona come prossima squadra. Secondo il sito inglese, il calciatore avrebbe già concordato un pre-contratto con il club catalano. Ad aspettarlo il tecnico e suo connazionale, Ronald Koeman.