Vlahovic, l’Atletico Madrid prepara il colpo. Addio Inter? – CdS

Nella lista dell’Inter dei tanti nomi per il dopo Romelu Lukaku, ci era finito anche Dusan Vlahovic. Più che un’opzione concreta quella del serbo era più un sogno viste le altissime pretese della Fiorentina e la giovanissima età dell’attaccante. L’Atletico Madrid prepara l’assalto, Inter (e viola) addio?

ASSALTO SPAGNOLO – Come detto Vlahovic era un nome che piaceva molto alla società nerazzurra perché è un attaccante forte, giovane e soprattutto che fa gola a mezza Europa. La Fiorentina, come spiega il ‘Corriere dello Sport’, al momento non ha ancora risolto la questione rinnovo del contratto con il serbo. L’offerta per il prolungamento del contratto sembra esserci (2025 o 2026 nuova scadenza, tre milioni a salire più bonus a stagione, clausola rescissoria da settanta milioni) ma l’Atletico Madrid prepara l’offerta monstre a cui la Fiorentina potrebbe far fatica a dire di no. L’offerta pareggia la richiesta della viola per il serbo, 60 milioni di euro e nella prossima settimana potremmo scoprire se arriverà l’offerta e cosa risponderà Commisso, atteso in Italia. Una cifra però fuori budget per l’Inter che dunque dovrà abbandonare il sogno Vlahovic. Definitivamente.

FONTE – Corriere dello Sport – Francesco Gensini