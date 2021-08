L’Inter fa mercato oculato, ma rimane incompleta: tre lacune da colmare

Il mercato in entrata dell’Inter procede a rilento, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi. La rosa nerazzurra è incompleta in due-tre ruoli.

ENTRATE A RILENTO – L’Inter si sta muovendo con grande oculatezza in questo mercato. Sono arrivate risorse molto importanti dalle pesantissime cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Ma solo una parte di queste verranno re-investite per acquistare nuovi giocatori. Non a caso, finora, sono arrivati due colpi a parametro zero (Hakan Calhanoglu e Edin Dzeko) e un acquisto a condizioni davvero ottime (Denzel Dumfries). Tre acquisti che servono a mantenere il più alto possibile il valore tecnico a disposizione di Simone Inzaghi, ma che non bastano.

Rosa incompleta per l’Inter: cosa manca

ATTACCO DA RIDISEGNARE – L’addio di Romelu Lukaku obbliga Inzaghi a ridisegnare il reparto offensivo dell’Inter. L’arrivo di Dzeko colma solo in parte il vuoto lasciato dal belga, ma non è sufficiente. L’esigenza di un vice-Lukaku è sparita dalla lista delle priorità della dirigenza, ma serve altro. Dietro al bosniaco e a Lautaro Martinez, nuovo leader dell’attacco nerazzurro, le alternative languono. Serve un altro attaccante, con caratteristiche più simili a quelle di Dzeko che del Toro, per avere un pacchetto offensivo più completo. I nomi sul taccuino, come risaputo, sono quelli di Duvan Zapata e Dusan Vlahovic, ma le pretese di Atalanta e Fiorentina superano il budget fissato dalla proprietà. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno quindi dare fondo a tutta la loro creatività per arrivare ad un’altra punta.

DIFESA DA PUNTELLARE – La difesa dell’Inter rimane il migliore della Serie A, ma dietro ai tre intoccabili titolari c’è il vuoto. Infatti Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov non sono alternative all’altezza della linea a tre titolare. Ma al momento non sono in previsione acquisti per il reparto arretrato, che necessita – da almeno un anno – di un ringiovanimento. Inzaghi e i tifosi nerazzurri dovranno quindi continuare a confidare nella tenuta fisica di Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, in attesa di forze fresche che non arriveranno prima di un anno.

Mercato Inter: occasioni da cogliere

OPPORTUNITÀ DA MONITORARE – Oltre a queste esigenze, l’Inter non potrà poi esimersi dal valutare qualsiasi occasione possa uscire dal mercato. Una di queste è sicuramente Nahitan Nandez, da tempo promesso sposo ai nerazzurri (come ammesso da lui stesso). E l’arrivo di Dumfries non esclude nettamente l’eventuale acquisto dell’uruguaiano. Nandez è un profilo ideale per rinforzare la mediana, dove le garanzie delle seconde linee sono tutto tranne che immarcescibili. Bisognerà tuttavia trovare la quadra giusta col Cagliari: i sardi sono aperti al prestito, ma vogliono un riconoscimento oneroso immediato (5 milioni di euro). Attenzione infine ai rapporti col Sassuolo: l’introito derivante dalla cessione di Lukaku potrebbe sciogliere le riserve degli emiliani su Giacomo Raspadori, 20enne che porterebbe dinamismo nell’attacco nerazzurro.