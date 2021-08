Vlahovic, Commisso incerto su permanenza. Valutazione a tre cifre – Sky

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato di Dusan Vlahovic e dell’incertezza che possa rimanere. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, però, le offerte che i viola sono disposti ad ascoltare si avvicinano ai 100 milioni di euro. Nonostante il problema rinnovo.

PERMANENZA INCERTA – Luca Marchetti ha fatto il punto sulle parole di Rocco Commisso sul possibile futuro di Dusan Vlahovic, giocatore su cui è vivo anche l’interesse dell’Inter. Queste le parole del giornalista di “Sky Sport”: «Oggi Rocco Commisso ha parlato di Vlahovic, ammettendo di non avere la certezza che possa rimanere. La sua valutazione, però, è di circa 100 milioni. Le offerte che per ora sono arrivate sono di circa 60 milioni, con anche il Manchester City interessato. Parliamo di uno degli attaccanti più ricercati in Europa. A oggi non escludiamo che possa rimanere. Se rinnova o meno il contratto, però, è una bella domanda. Di certo alla Fiorentina conviene rinnovare, per avere più forza sul prossimo mercato».