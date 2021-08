VIDEO – Thuram nel mirino dell’Inter: tutti i gol e assist nel 2020-2021

Marcus Thuram è uno dei nuovi nomi seguiti dall’Inter per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2021-2022 (vedi articolo). Per chi non avesse mai avuto l’occasione di vederlo giocare con la maglia del Borussia Monchengladbach, ecco una compilation che mostra tutti i gol e gli assist messi a segno dal francese nella scorsa stagione, oltre ai rigori guadagnati.

VENTIDUE – Quello di Marcus Thuram è il nuovo nome accostato all’Inter per rinforzare l’attacco. Con la maglia del Borussia Monchengladbach – sua squadra attuale – nella scorsa stagione ha segnato undici gol ed effettuato sei assist. A cui si aggiungono cinque rigori guadagnati, tra cui quello proprio contro i nerazzurri nel 2-2 di San Siro in Champions League. Un totale di ventidue gol “causati” da parte dell’attaccante francese. Di seguito una compilation con tutti e ventidue i gol, assist e rigori guadagnati di Marcus Thuram la scorsa stagione, dal canale YouTube “Scouting Football”.

Fonte: YouTube – Canale: “Scouting Football”.