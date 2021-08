Barella tra le priorità Inter: in programma incontro per blindarlo – Sky

Nicolò Barella è uno dei giocatori più importanti dell’Inter, fin dal suo arrivo due stagioni or sono. Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi, i nerazzurri ne sono consapevoli e hanno intenzione di blindare il centrocampista quanto prima.

BLINDATO – Nicolò Barella e l’Inter, una storia destinata a continuare a lungo. Secondo gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, la società avrebbe già in programma l’apertura dei discorsi con il centrocampista per prolungare il suo contratto. Ecco le sue parole: «Quella di Barella è una questione da tenere sott’occhio. Quando scelse l’Inter, scelse il progetto sportivo anche consapevole che, in caso di una buona affermazione in squadra, avrebbe ricevuto un riconoscimento. È una delle priorità per i nerazzurri, una situazione sicuramente di cui si parlerà una volta finito il calciomercato».