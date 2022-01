VIDEO IN – Inter, Satriano può partire: l’uruguaiano e l’agente in sede

Satriano è in uscita dall’Inter. Il giovane attaccante uruguaiano potrebbe andare in prestito al Brest. Proprio in questi minuti il calciatore si trova nella sede nerazzurra insieme al suo agente, come documentato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci

