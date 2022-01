Atalanta, Gasperini prepara l’arrivo dell’Inter: prevista rifinitura a porte chiuse

Atalanta concentrata sul lavoro in campo prima di ospitare l’Inter nel posticipo di domenica. Gasperini programma l’ultimo allenamento della vigilia lontano da occhi indiscreti. Di seguito quanto riportato sul sito ufficiale della società bergamasca

QUI ZINGONIA – “Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista della partita contro l’Inter di domenica al Gewiss Stadium per la 22ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Domani, sabato 15 gennaio, al pomeriggio è in programma la rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Atalanta.it]