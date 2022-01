Atalanta-Inter, Sanchez brillante in allenamento: scelta Inzaghi last minute

Atalanta-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Sanchez è stato l’uomo decisivo nella finale di Supercoppa, con il gol partita messo a segno al 120′ e ora scalpita in vista del match contro i bergamaschi

BRILLANTE – Atalanta-Inter sarà la partita di Alexis Sanchez? Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, il cileno scalpita: «Sanchez è stato brillante anche in allenamento, possiamo aspettarci il cileno dal 1′ anche se in condizioni normali Lautaro Martinez ed Edin Dzeko hanno più chance. E’ un dubbio che fino a domenica pomeriggio Simone Inzaghi si porterà».