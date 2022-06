VIDEO IN – Bastoni, l’agente conferma: «Rimane sicuramente all’Inter!»

Bastoni è nel mirino del Tottenham e l’agente del difensore, Tullio Tinti, si è recato oggi nella sede del club nerazzurro per fare chiarezza sul futuro del suo assistito. Secondo quanto raccolto dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci, l’agente esclude fermamente un addio ai colori nerazzurri

CONFERME – Alessandro Bastoni è tra i più richiesti all’estero ma l’agente del difensore, Tullio Tinti (agente anche di Andrea Ranocchia, ndr), esclude fermamente un suo trasferimento altrove: «Se c’è possibilità che Ranocchia rimanga all’Inter? Ci sono sempre le possibilità, ha un contratto fino al 30 giugno e non si sa mai. Bastoni? Rimane all’Inter sicuramente. Ha un contratto con l’Inter, è felice di giocare per l’Inter e non è un problema. Se c’è possibilità che possa essere rivisto il suo contratto? Io li rispetto i contratti, se mi chiamano non c’è problema».