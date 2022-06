VIDEO – Adriano, tale padre tale figlio? Ecco il golazo dell’erede dell’ex n.10 dell’Inter

Si chiama Adriano Carvalho Ribeiro ma può tranquillamente essere chiamato Adriano Jr. Il 15enne figlio dell’ex Imperatore dell’Inter (vedi dichiarazioni), attualmente in forza al Serrano FC in Brasile, ricorda il padre anche nel modo in cui riesce ad andare in rete. Ne ha segnati ben tre nell’ultima partita! Di seguito il video del gol dell’1-0 in Serrano-Serra Macaense

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).