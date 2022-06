Inter, occhio al PSG: interesse per Skriniar sempre più forte nell’aria! – Sky

L’Inter si muove sul mercato in entrata con l’agente di Dybala proprio in questi minuti a colloquio nella sede dell’Inter (vedi articolo). Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, il club nerazzurro deve stare molto attento all’interesse del Psg per Skriniar

OCCHIO ALLE USCITE – L’Inter lavora a due grandi colpi in entrata, vale a dire Paulo Dybala e Romelu Lukaku con un occhio anche alle possibili uscite. Tra i più richiesti all’estero certamente Alessandro Bastoni, con l’agente che ha smentito un suo addio (vedi video) e Milan Skriniar nel mirino del Paris Saint-Germain: «Nella sede dell’Inter c’era anche Tinti, agente di Inzaghi, Bastoni e Darmian. Su Bastoni c’è l’interesse di qualche club inglese: Manchester United e Tottenham anche se quest’ultimo sta pensando più a Pau Torres. E poi c’è l’attenzione del PSG su Skriniar ed è una cosa che inizia a sentirsi sempre più forte nell’aria», così Matteo Barzaghi su Sky Sport 24.